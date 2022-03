Furto sventato a Formia: la polizia mette in fuga quattro ladri intenti a rubare in un appartamento

Hanno raggiunto un'abitazione di Formia dove era stata segnalata la presenza di ladri e sono riusciti a sventare il furtro e a mettere in fuga la banda. Gli agenti di polizia del commissariato locale hanno poi ricevuto una lettera di ringraziamento da parte del proprietario.

Tutto è accaduto alcune sere fa, intorno alle 22,30, quando alla centrale operativa arriva appunto la segnalazione di un furto all'interno di una casa privata. Gli agenti di polizia hanno raggiunto immediatamente il luogo indicato e quando hanno scavalcato la recinzione della proprietà si sono trovati davanti quattro individui che si sono subito dati alla fuga abbandonando gran parte della refurtiva appena sottratta.

Il proprietario, con una mail inviata in questura, ha voluto così ringraziare le forze dell'ordine per la tempestività dell'intervento e il coraggio: “… sapere che l'efficienza delle forze dell'ordine è così alta, fa si che si possa dormire un po’ più tranquilli - ha scritto l'uomo in un passaggio della sua lettera - Grazie di cuore per quello che fate rischiando quotidianamente la vita per noi. Non ci dovrebbero essere compensi in grado di ripagarvi per ciò che fate. La gratitudine mia e della mia famiglia è enorme".

