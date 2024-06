Ruba da un negozio la cassa con 2.300 euro: netturbino incastrato dalle telecamere

Nel fine settimana appena trascorso la compagnia dei carabinieri di Formia ha intensificato le attività di controllo del territorio in concomitanza con la celebrazione dei patroni di Formia e di Gaeta. I festeggiamenti nei due comuni, con manifestazioni canore e altre attività, hanno infatti richiamato un gran numero di turisti che ha invaso le vie dei due centri cittadini.

I servizi straordinari predisposti dall'Arma insieme ai commissariati di polizia hanno garantito il regolare svolgimento delle celbrazioni, che si sono svolte senza problemi di ordine pubblico. L'attività capillare sul territorio di competenza ha però permesso ai militari della tenenza di Gaeta e della stazione di Santi Cosma e Damiano di denunciare in stato di libertà un 42enne di Gaeta per il reato di furto. L'uomo, operatore ecologico già noto alle forze dell'ordine per altri reati che lo hanno visto protagonista nelle ultime settimane, è stato infatti riconosciuto responsabile di un furto consumato ai danni di un esercizio commerciale dove è stato portato via il registratore di cassa contenente 2.300 euro. A incastrare il 42enne sono stati i filmati del circuito della videosorveglianza.



Nell'ambito degli stessi servizi, un 22enne è stato denunciato perché, alla guida della sua auto, è andato a sbattere contro un cordolo di cemento, finendo fuoristrada all’interno di un canale di scolo. Si è trattato di un incidente autonomo che per fortuna non ha coinvolto altri automobilisti. Al giovane è costato però il ritiro della patente, perché trovato positivo al principio attivo Thc e dunque denunciato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Infine, i carabinieri hanno segnalato all'autorità amministrativa un 33enne di Castelforte, trovato con alcune dosi di cocaina per uso personale.