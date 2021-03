Formia, sigilli ad una struttura abusiva realizzata su area di proprietà comunale

Si tratta di un edificio a due piani che in passato ha ospitato un'attività di ristorazione poi dichiarata fallita dal Tribunale

I carabinieri del comando di Formia nel corso di specifica attività di controllo del territorio, finalizzata alla prevenzione ed al contrasto dei reati in violazioni delle normative edilizie, hanno sottoposto a sequestro penale un’immobile realizzato abusivamente in frazione Castellonorato, nella località Monte Tripoli.

L’edificio, che occupa una superficie di circa 2mila metri quadrati, è una villa su due livelli, costruito abusivamente in un’area di proprietà del comune di Formia. La struttura è stata sede di attività commerciale di ristorazione, successivamente fallita nel 2014 ed affidata ad un curatore fallimentare nominato dal Tribunale di Latina .

E’ stata altresì richiesta al competente ufficio comunale, la bonifica dell’area anche per la messa in sicurezza della strada prospicente.