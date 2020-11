Incendio a Formia: fiamme in un'abitazione, intervengono i vigili del fuoco

Paura per un incendio in un'abitazione nel centro storico della località di Maranola a Formia. Le fiamme sono divampate nella mattinata di oggi, venerdì 13 novembre, e sul posto una volta scattato l’allarme sono intervenuti i vigili del fuoco con due mezzi.

Da quanto si apprende ad allertare i soccorsi, una volta essersi reso conto di non riuscire a domare le fiamme, è stato l’uomo che si trovava nell’abitazione al momento dell’incendio, sulle cui cause sono ancora in corso gli accertamenti. Ingenti i danni con l’appartamento che è andato praticamente distrutto; in salvo l'uomo.