Incendio a Formia: fiamme in un'abitazione, intervengono i vigili del fuoco

Paura per un incendio in un'abitazione nel centro storico della località di Maranola a Formia. Le fiamme sono divampate poco dopo le 7.30 di oggi, venerdì 13 novembre, e una volta scattato l’allarme sul posto, in via Moricone, sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre arrivate da Gaeta e Castelforte.

Da quanto si apprende ad allertare i soccorsi è stato l’uomo che si trovava nell’abitazione al momento dell’incendio e che è riuscito a mettersi in salvo uscendo fuori dalla casa. Al momento dell'arrivo dei vigili del fuoco l'incendio stava ormai interesando l'intero immobile a due piani fuori terra; non facili le oeprazion di spegnimento rese ancora più difficoltose dall'impossibilità di accedere con i mezzi nella stretta via del centro storico che caratterizza la località.

Le cuase dell'incendio sono ancora in fase di accertamento; intanto, fanno sapere dal comando provinciale dei vigili del fuoco, è stato necessario interdire l'utilizzo dell'intero stabile a scopo precauzionale per tutela della pubblica e privata incolumità. Sul posto oltre agli uomini del 115 anche i sanitari del 118, i carabinieri e la polizia locale.