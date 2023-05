Incendio al Villaggio Don Bosco, oggi riapre la chiesta del Cuore Immacolato

Riapre questa mattina sabato 25 maggio, con il primo turno delle comunioni la chiesa del Cuore Immacolato di Maria nel villaggio Don Bosco di Formia. Ad annunciarlo è stato lo stesso parroco, don Mariano Salpinone, poco più di un mese e mezzo dopo il devastante incendio che nella notte tra il 7 ed l’8 aprile scorsi aveva seriamente danneggiato la struttura.

In tempi record e con una grande mobilitazione l’intero complesso è stato messo in sicurezza e successivamente bonificato. Le fiamme, accidentali, avevano semidistrutto la sacrestia con i paramenti sacri, il soppalco in legno e la canonica della chiesa e l’oratorio Don Bosco, luogo di accoglienza per i giovani, con attività di formazione e educazione.