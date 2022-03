Incidente con un quad sul monte Redentore: i vigili del fuoco salvano due ragazze

Incidente sul monte Redentore, a Formia, questo pomeriggio, 18 marzo. L'escursione di due ragazze della zona, di 32 e 31 anni, è finita con un brutta disavventura. Le due giovani infatti si erano addentrate sulla montagna con un quad ma sono rimaste coinvolte in un incidente.

Intorno alle 17, dopo la segnalazione alla sala operativa, è intervenuta sul posto una squadra di vigili del fuoco di Gaeeta e ha constatato la presenza del veicolo incendiato che si trovava in fondo a una scarpata. Le ragazze, entrambe ferite, erano cadute nel dirupo.

Il personale dei vigili del fuoco si è quindi immediatamente attivato per il loro recupero mediante tecniche saf mentre provvedeva contemporaneamente a spegnere le fiamme per evitare il propagarsi dell'incendio. Le due escursioniste sono state messe in salvo e consegnate alle cure del personale del 118.