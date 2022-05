Cyberbullismo, "Una vita da social": la polizia incontra gli studenti

Nella mattinata di ieri, 11 maggio, gli agenti del commissariato polizia di Formia, insieme al personale della polizia postale di Latina, con la partecipazione del Garante dell’infanzie e dell’adolescenza della Regione Lazio Monica Sansoni, hanno incontrato alunni e docenti della scuole “G.Rossi” di Santi Cosma e Damiano e dell'istituto comprensivo di Castelforte per sensibilizzare i giovani sul tema del cyberbullismo e della legalità in genere.

L’iniziativa si inquadra tra le giornate organizzate dalla questura di Latina nell’ambito del progetto di educazione alla legalità sostenuto dal dipartimento della polizia di Stato denominato “Una Vita da Social” che già ha visto la presenza a Formia, lo scorso dicembre, del Truck della polizia di Stato. All’iniziativa hanno partecipato circa 200 studenti in modalità in presenza in aula magna e on-line, con collegamenti diretti dalle classi.

Gli alunni si sono dimostrati interessati all’argomento ed hanno interagito con curiosità e partecipazione, rivolgendo molte domande ai relatori Sono già in programma altri appuntamenti che vedranno coinvolti gli alunni di altri Istituti scolastici del Territorio, nonché una giornata dedicata all’informazione ai genitori degli studenti.