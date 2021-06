L'ultimo addio a Gaetano De Meo, morto dopo un incidente: lutto cittadino a Formia

L'uomo, 41enne, era un operatore della Formia Rifiuti Zero. Si è ribaltato con il mezzo da lavoro

Lutto cittadino a Formia per i funerali di Gaetano De Meo, il 41enne operatore della Formia Rifiuti Zero rimasto vittima di un tragico incidente stradale mentre svolgeva il proprio servizio. Il commissario straordinario del Comune di Formia Silvana Tizzano ha firmato un'ordinanza che proclama per la giornata di oggi, sabato 5 giugno, il lutto cittadino con l'esposizione di bandiere a mezz'asta sugli edifici comunali.

Proprio oggi si svolgeranno infatti i funerali di Gaetano De Meo, fissati alle 15,30 nella chiesa di Sant'Erasmo. Il 41enne formiano sabato scorso era rimasto ferito dopo essere uscito fuori strada con il suo mezzo da lavoro. Il camioncino si era ribaltato su un fianco e per estrarlo dall'abitacolo era stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Pochi giorni dopo è deceduto all'ospedale Goretti per le gravi ferite riportate. In molti hanno ricordato che dopo molti anni da lavoratore precario De Meo era stato da poco stabilizzato.