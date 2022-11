Allagamenti a Formia: il Comune accerta lo stato di calamità naturale

Il Comune di Formia accerta lo stato di calamità naturale per i danni ingenti causati dall'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio lo scorso 19 novembre. Alla luce di una dettagliata relazione tecnica, la giunta comunale ha deliberato lo stato di calamità naturale.avanzando richiesta alla Regione Lazio di emettere un provvedimento specifico per tutti i danni subiti dal comune di Formia, da privati cittadini, colture agricole, aziende del territorio in seguito alle eccezioni condizioni meteorologiche avverse verificatesi nella giornata del 19 novembre.

Nella relazione si sottolinea che si è abbattuto sulla città "un violento nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento della durata di circa un'ora e di fortissima intensità, tali da provocare ingenti danni su ampie porzioni del territorio". "Sono stati accertati - si legge nella relazione tecnica - 800 mm di pioggia nell’arco di 4 ore, di con un’intensità media pari a 200 mm/h nella stazione metereologica di Castellonorato che vanno a rimarcare l’ingente quantitativo di pioggia caduta nell’area di Formia. L’evento calamitoso ha interessato una serie di strade, piazza, abitazioni private, esercizi commerciali, aziende produttive e agricole con riversamento di acqua misto a fango, residui legnosi, rocce oltre che di frane diffuse lungo gli argini dei torrenti più colpiti".

I tecnici del settore Lavori pubblici del Comune, insieme ai volontari della protezione civile locale e dei vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente per la verifica dei danni provocati e la pronta messa in sicurezza di vari tratti di territorio che sono stati interessati dai fenomeni. I danni più evidenti sono stati individuati immediatamente nell’area situata in via Gramsci. Sono stati registrati in particolare cedimenti di alcuni muri di contenimento, inondazioni degli ambienti posti a quota seminterrata del condominio “la Valle” al civico 26, crollo parziale di una parete divisoria posta tra due box del Condominio “la Valle”, cedimento di parte della pavimentazione del piano interrato dell’appartamento sito al civico 20, cedimento del muro di contenimento del terreno di pertinenza del condominio l’Abete al civico 24; Le intense piogge riversatesi sui pendi montani, colpiti da vasti incendio estivi, in maniera eccezionale hanno provocato danni anche sul versante di S. Antonio Caravalle, S. Maria la noce, S. Giuseppe Lavoratore, Torrente Rio Fresco e nelle Frazioni di Castellonorato, Trivio, Maranola e Penitro.

L'amministrazione ha anche emesso un avviso pubblico per la ricognizione dei danni subiti dal patrimonio privato e dalle attività economiche.