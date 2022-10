A Formia l'avviso pubblico per la ricognizione dei danni subiti durante il nubifragio

Il Comune di Formia ha annunciato di aver pubblicato uno specifico avviso pubblico per la ricognizione dei danni subiti dal patrimonio privato e dalle attività economiche e produttive, dopo il violento nubifragio che si è abbattuto sulla città nella giornata del 29 settembre, provocando allagamenti e colate di fango.

L'amministrazione invita dunque i soggetti interessati a far pervenire, entro mercoledì 5 ottobre, una relazione di stima per i lavori di ripristino firmata da un tecnico abilitato. La relazione dovrà essere accompagnata da una dettagliata documentazione fotografica in un unico file di dimensione massima di 20 mb. Tutte le segnalazioni dovranno pervenire via pec all'indirizzo procollo@pec.cittadiniformia.it con oggetto: Emergenza 29 09 2022. Eventuali richieste di chiarimento potranno essere segnalate alla mail emergenza29092022@comune.formia.lt.it.