Maltrattamenti e violenze alla madre anziana: la figlia 36enne allontanata da casa

Da tempo in casa maltrattava la madre. Offese, atteggiamenti persecutori, minacce e aggressioni fisiche e verbali sempre più violente. E' la drammatica storia che arriva da Formia, scoperta dagli agenti del commissariato di polizia, che hanno accolto la denuncia dell'anziana donna, sempre più spaventata per la propria incolumità a causa del comportamento della figlia 36enne.

Le aggressioni, come accertato dai poliziotti, andavano avanti da almeno quattro anni, ma negli ultimi mesi si erano intensificate tanto da rendere la vita impossibile. In alcuni casi la donna lanciava oggetti contro la madre, distruggeva arredi e suppellettili durante i suoi scatti di rabbia. Gli agenti, avviata un'attività investigativa dopo la denuncia della vittima, hanno così ricostruito il clima domestico di violenza. All'esito delle indagini il gip del tribunale di Cassino, per tutelare l'anziana, ha dunque emesso una misura cautelare che impone alla figlia l'allontanamento dalla casa familiare, il contestuale divieto di avvicinamento alla madre e ai suoi più vicini congiunti e l'ulteriore applicazione del divieto di dimora nel comune di Formia.