Botte, insulti e minacce di omicidio-suicidio: la moglie lo denuncia per maltrattamenti

Da tempo maltrattava la moglie picchiandola, insultandole e arrivando addirittura a ipotizzare un omicidio-suicidio. Ieri il personale del Commissariato di polizia di Gaeta ha eseguito su delega della Procura di Cassino un’ordinanza di misura cautelare che sancisce l’allontanamento dalla casa familiare con conseguente divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di un uomo di 55 anni residente nel sud pontino.

Il provvedimento cautelare è stato adottato al termine di una attività investigative avviata dopo la denuncia della donna che ha richiesto l’intervento della Polizia presso l’abitazione della famiglia si consumavano prevalentemente le condotte vessatorie. La vittimaascoltata in modalità ‘protetta’, ha raccontato di subire, da diverso tempo continue angherie, quali minacce e percosse, ad opera del marito. In particolare ha riferito che in diverse occasioni era stata picchiata dal marito, il quale, fin dall’inizio del matrimonio aveva assunto un atteggiamento autoritario con comportamenti tali da annullare di fatto la consorte: la insultava e minacciava pesantemente arrivando anche ad esplicitare l’ipotesi di un omicidio-suicidio. Anche le immediate escussioni di alcuni testimoni confermavano gli episodi violenza. Il quadro emergente è risultato assolutamente inquietante, considerato anche il fatto che l’uomo costringeva la moglie ad un regime di vita insostenibile, farcito di vessazioni, sopraffazioni e privazioni di ogni genere, soprattutto economiche.

Alla luce del quadro indiziario raccolto la Procura della Repubblica di Cassino ha richiesto ed ottenuto, dall’Ufficio gip del Tribunale di Cassino, la misura cautelare dell’allontanamento dalla abitazione familiar e divieto di avvicinamento alla moglie.