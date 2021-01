Formia, botte alla ex moglie davanti alla figlia minorenne: marito violento allontanato

Una misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare è stata eseguita dal personale di polizia del commissariato di Formia a carico di un 55enne di origine campana ma residente nella città di sud pontino.

Il provvedimento è stato emesso dal tribunale di Cassino per maltrattamenti in famiglia commessi nei confronti della ex moglie convivente e in presenza della figlia minorenne della coppia. La vittima già in precedenza aveva sporto denuncia alla polizia raccontando di essere costretta a subire continue aggressioni fisiche e verbali da parte dell'ex coniuge. Pochi giorni prima di Natale era stata addiruttura costretta a ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale di Formia a causa delle ferite che aveva riportato.