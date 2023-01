Medico balla in sala operatoria durante l'intervento: il video diventa virale

Un anestesista immortalato mentre balla in sala operatoria con il paziente sul letto che deve essere operato. Il video sta facendo il video del web, pubblicato da Repubblica e poi ripostato, suscitando non poche polemiche. La sala operatoria ripresa è quella della clinica Città del sole di Formia. Il medico è invece un anestesista della stessa struttura, ripreso con uno smartphone mentre appunto si trova all'interno della sala operatoria in presenza di un paziente che deve essere operato.

Lo stesso medico, come emerge in queste ore, è tra l'altro imputato per omicidio colposo per la morte di una ragazza di 21 anni, Mariachiara Mete, originaria di Lamezia, deceduta nel 2019 per un intervento chirurgico di rinoplastica nella stessa clinica. Durante l'anestesia però la ragazza ha avuto un arresto cardiaco, è entrata in coma, trasferita d'urgenza all'ospedale Dono Svizzero, e non si è più risvegliata. L'anestesista è l'unico sanitario che era stato rinviato a giudizio.