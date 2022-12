Giovanissimo maltratta e minaccia la madre, interviene il Tribunale dei minori

Maltrattava e minacciava la madre e le estorceva denaro. Così per un ragazzino ancora minorenne di Formia è stato denunciato e nei suoi confronti è stata emessa una misura cautelare dal tribunale dei minori di Roma.

A condurre le indagini i militari della Compagnia carabinieri di Formia che a conclusione di mirate attività investigative hanno raccolto una serie di elementi a carico del ragazzino straniero accertando che da tempo è in più occasioni si era reso responsabile di minacce e maltrattamenti tali da procurare stati di agitazione e paura nei confronti della madre convivente di 47 anni. Così ieri hanno dato esecuzione alla misura cautelare emessa dal Tribunale per i minorenni per il reato di maltrattamento in famiglia ed estorsione Al minore sono state imposte alcune prescrizioni tra cui la permanenza domiciliare e la frequenza scolastica.