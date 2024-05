Travolta da un'auto nella notte: muore una donna

Un altro tragico incidente stradale è avvenuto nella notte in provincia di Latina. Nel comune di Formia una donna ha perso la vita dopo essere stata investita lungo la via Appia. Secondo la ricostruzione la donna, di circa 40 anni, stava camminando lungo la strada quando un'auto l'ha travolta e il violento impatto non le ha lasciato scampo.

I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso, mentre i carabinieri della compagnia di Formia si sono occupati di ricostruire la dinamica del sinistro ma anche di identificare la vittima. Da quanto si apprende le operazioni di identificazione non sono ancora concluse, perché la donna era sprovvisa di documenti. Non si esclude che si tratti di una persona senza dimora.