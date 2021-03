Tragedia a Formia: finanziere di 48 anni accusa un malore e muore

Tragedia questa mattina a Formia, dove un finanziere di 48 anni è deceduto per un improvviso malore. L'uomo era in servizio presso la compagnia della Guardia di finanza di Formia ma era residente a Scauri. Questa mattina si era recato al lavoro ma si è sentito male accasciandosi a terra. E' stato quindi trasportato in ospedale dove purtroppo è deceduto poco dopo.

"Ho appreso con grande dolore la notizia dell’improvvisa scomparsa di un finanziere di 48 anni, nostro concittadino - ha dichiarato il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli - Partecipo al dolore dei suoi congiunti ed esprimo a nome di tutta l’amministrazione il più vivo cordoglio ai suoi familiari". Profondo cordoglio anche fra i colleghi.

Da quanto si apprende, come molti altri finanzieri e appartenenti alle forze dell'ordine, il militare aveva ricevuto alcuni giorni fa la prima dose del vaccino Astrazeneca . La correlazione con il malore che lo ha portato al decesso potrebbe essere però solo temporale. Ogni altro accertamento dovrà essere eventualmente effettuato in sede di autopsia.