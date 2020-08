Formia, controlli della Guardia Costiera in spiaggia: multato venditore ambulante

Nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro 2020”, proseguono i controlli della Guardia Costiera di Formia lungo tutto il litorale di giurisdizione. Durante le attività i militari hanno effettuato delle verifiche nei confronti di un venditore ambulante di pesce sulla spiaggia del litorale di Santo Janni - Gianola.

Durante i controlli è stato accertato che il prodotto ittico posto in vendita era privo di documentazione atta a certificarne la provenienza, in difformità alla normativa di settore a tutela del consumatore, nonché conservato e trasportato in spregio alle più elementari norme sanitarie.

L’uomo di origine campana di 53 anni ha inizialmente posto resistenza agli accertamenti e dopo le verifiche effettuate tramite la consultazione della banca dati in uso alla polizia è risultato essere interessato da numerosi precedenti penali per vari reati, nonché destinatario di numerosi provvedimenti restrittivi “fogli di via”. Al termine di tutte le formalità, nei confronti del 53enne è stata elevata una sanzione di oltre 6.000 euro ed è stata sequestrata la merce; emanato anche un provvedimento di allontanamento e divieto di soggiorno nel Comune di Formia