Fermato in strada e controllato: i carabinieri scoprono che nascondeva droga nella stanza del B&B

Lo hanno fermato in strada e hanno avuto il sospetto che potesse nascondere dosi di droga. Così i carabinieri del Norm di Formia hanno sottoposto a perquisizione un ragazzo del posto di 22 anni, scoprendo effettivamente alcune quantità di sostanza stupefacente.

L'esito positivo dell'accertamento ha poi spinto i militari, con l'ausilio del personale della sezione operativa dei carabinieri di Formia, a procedere a un ulteriore controllo anche nella stanza che il giovane occupava da alcuni giorni all'interno di un B&B della zona e nella sua abitazione. In entrambi i casi la perquisizione ha consentito di scoprire e sequestrare altra droga. I carabinieri hanno infatti trovato complessivamente 100 grammi di hashish, nascosta in diversi ambienti dei locali.

La quantità di stupefacente sequestrata, considerata non per uso personale, ha fatto dunque scattare un arresto in flagranza per detenzione e spaccio di droga. Il giovane è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.