Omicidio a Formia: accoltellato e ucciso un ragazzo di 17 anni

Tutto è accaduto in pochi secondi questa sera, 16 febbraio, in via Vitruvio. Indagini serrate della polizia

Omicidio a Formia questa sera, 16 febbraio. La vittima è un ragazzo di 17 anni, accoltellato al collo in via Vitruvio, poco lontano dal Mc Donald's. Il giovane è stato trasportato in ospedale e operato ma non ce l'ha fatta ed è morto poco dopo l'arrivo al nosocomio. Le sue condizioni sono infatti apparse subito gravissime.

La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti del commissariato di polizia e il movente è ancora sconosciuto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti gli aggressori, almeno due, si sono avvicinati a un gruppo di giovanissimi del posto, è nato un violento diverbio e poi è spuntato un coltello con cui il 17enne è stato colpito.