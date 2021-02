Omicidio di Romeo Bondanese: disposta una perizia tossicologica. Nuovi indagati per rissa

La Procura del tribunale dei Minorenni di Roma vuole fare chiarezza sulla sera in cui si è consumato a Formia l'omicidio di Romeo Bondanese, il 17enne ucciso con una coltellata il 16 febbraio in pieno centro cittadino. Come spiega Caserta News l'obiettivo è di indagare sulla possibilità che i ragazzi che hanno partecipato alla rissa sfociata nella tragedia avessero assunto alcol o sostanze stupefacenti.

La Procura ha quindi conferito l'incarico a una tossicologa del Gemelli, Sabina Strano Rossi, che dovrà effettuare test tossicologici sia sui partecipanti alla rissa sia su alcuni reperti biologici prelevati nel corso dell'autopsia su Romeo Bondanese.

Intanto, dopo l'udienza di convalida il gip ha modificato l'imputazione di omicidio ipotizzata per il 16enne di Casapulla accusato del delitto, contestando l'omicidio preterintenzionale e la rissa in concorso.La dinamica è ancora tutta da ricostruire ma il pm titolare dell'indagine ha acceso i riflettori proprio sulla rissa, notificando in questi giorni un avviso di garanzia sia al cugino di Romeo, anche lui rimasto ferito e poi dimesso dall'ospedale, sia ad altri ragazzi del gruppo della provincia di Caserta di cui faceva parte il giovane fermato per l'omicidio.