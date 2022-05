Omicidio di Romeo Bondanese, messa alla prova per gli imputati e processo sospeso

Messa alla prova per quattro minorenni coinvolti nell'omicidio di Romeo Bondanese, il 17enne di Formia ucciso il 16 febbraio 2021 a pochi passi da di via Vitruvio. Lo ha stabilito il gup Efisia Gaviano del Tribunale per i minorenni di Roma che, come riporta Caserta News, ha accolto le richieste di messa alla prova nei confronti dei giovani casertani accusati di rissa e del ragazzo accusato di omicidio, avanzate da parte dei legali della difesa.

A luglio si torna in aula per la compilazione del programma della messa alla prova e il procedimento sarà quindi sospeso. Se la messa in prova darà esito positivo, il reato verrà estinto. E' stato invece assolto con giudizio con abbreviato un altro ragazzo residente a Formia, cugino della vittima assistito dagli avvocati Vincenzo Macari e Matteo Macari, che avrebbe partecipato alla rissa rimanendo a sua volta ferito da uno dei fendenti.

Secondo la ricostruzione di quei tragici fatti, il 16 febbraio era scoppiato un litigio scatenato da futili motivi tra Bondanese e il 17enne di Casapulla. Nella rissa tra i due era intervenuto il cugino di Romeo Bondanese e poi al gruppo si erano aggiunti altri minorenni del gruppo di Caserta a sostegno dell'amico. Quest'ultimo ha però sferrato a Romeo un colpo con un coltello che lo ha raggiunto all'inguine e gli ha reciso l'arteria femorale provocandone la morte.