Droga dalla Campania al sud pontino, operazione della Finanza: misura cautelare per 14 persone

Operazione antidroga dei militari della guardia di finanza della compagnia di Formia nel sud pontino. I finanzieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza emessa dal gip del tribunale del tribunale di Roma su richiesta della Direzione distrettuale antimafia a carico di 14 persone, ritenute componenti di un'articolata organizzaizone dedita al traffico di stupefacenti radicata tra il Lazio e la Campania. I provvedimenti restrittivi hanno riguardato 6 soggetti nei cui confronti è stata disposta la misura di custodia cautelare in carcere, 4 agli arresti domiciliari, 2 con l’obbligo di dimora e 2 con l’obbligo quotidiano di presentazione alla pg.

L'attività investigativa ha consentito di accertare che il gruppo criminale aveva una base operativa nella frazione di Gianola e Santo Janni, a Formia, e nella frazione di Scauri di Minturno. L'organizzazione è ritenuta responsabile di numerose attività illecite finalizzate ad ottenere il controllo, nelle rispettive aree di influenza, del traffico di cocaina e anche del commercio di hashish e crack provenienti dalla Campania.

Nel corso dell'indagine durata oltre un anno, le Fiamme Gialle pontine hanno verificato che i vertici del gruppo criminale sono stati anche i mandanti di azioni di violenza per potersi affermare sul territorio e eliminare la concorrenza nella gestione della droga ma anche per ottenere il pagamento di crediti vantati nei confronti dei pusher. Un complesso sistema economico illegale dunque, attraverso cui i vertici avevano nel tempo acquisito ingenti profitti che garantivano sopravvivenza e prosperità all'associazione.

"Il gruppo malavitoso indagato, è stato in grado di condurre, in brevissimo tempo e con notevole abilità delinquenziale, l’acquisto e la successiva rivendita sul mercato locale di ingenti quantitativi di droga", si legge in una nota della guardia di finanza. L’attività ha infatti permesso di sequestrare 877 grammi di cocaina, 4,2 kg di hashish e 145 grammi di crack, oltre a una pistola calibro 7,65. I rifornimenti di droga nel sud pontino avvenivano due o tre volte alla settimana e in alcune circostanze i confini di azione del gruppo venivano estesi anche fuori regione, nelle province di Caserta e Isernia.