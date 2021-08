Nuovo scarico fognario su un tratto di spiaggia: arriva il divieto di balneazione

Divieto di balneazione in un tratto del litorale di Formia, dalla scogliera antistante il bar Lo Smeraldo fino a 50 metri a destra del rivolo presente sull'arenile di Vindicio, in via Tito Scipione. Il commissario straordinario Silvana Tizzano ha firmato questo pomeriggio, venerdì 20 agosto, un'ordinanza trasmessa al settore Ambiente e alla polizia locale e pubblicata sull'albo pretorio del Comune.

Lo stesso tratto di arenile di Vindicio nei giorni scorsi era stato interessato da uno sversamento fognario, con liquido maleodorante che aveva raggiunto la spiaggia. Alle segnalazioni dei bagnanti era seguito l'intervento degli uffici comunali e della società Acqualatina per verificare le cause e adottare tutti gli adempimenti di competenza che hanno effettivamente consentito il superamento della criticità. Nonostante gli interventi risolutori tuttavia nella giornata di oggiè stato nuovamente segnalato un analogo sversamento e il Comune ha di conseguenza adottato nuovi provvedimenti finalizzati alla salvaguardia della salute pubblica. I primi sopralluoghi e le prime verifiche sono già stati effettuati.