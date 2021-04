Parcheggiatore abusivo di Formia in trasferta a Napoli: scoperto a denunciato

Trentasette persone multate a Napoli durante i controlli interforze sul lungomare. Tra loro è finito anche un uomo di 57 anni di Formia, parcheggiatore abusivo in trasferta.

I poliziotti del commissariato San Ferdinando e i militari dei comandi provinciali di carabinieri e guardia di finanza sono stati impegnati in una serie di controlli finalizzati alla verifica dedl rispetto delle norme anti covid a Napoli. Nell'ambito del servizio hanno identificato complessivametne 255 persone, sanzionandone 37. Il 57enne di Formia in particolare, già sottoposto a Dacur (divieto di accesso alle aree urbane) è stato denunciato in stato di libertà dopo essere stato sorpreso di nuovo ad esercitare l'attività di parcheggiatore abusivo.