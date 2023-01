Gli studenti della scuole superiori a lezione di legalità

Proseguono le iniziative della Questura di Latina finalizzate a promuovere il concetto di legalità sul territorio. Nei giorni scorsi il personale del Commissariato di Formia ha tenuto tre conferenze rivolte agli studenti presso le scuole di Formia.

Giovedì 19 gennaio presso l’istituto alberghiero ‘Angelo Celletti’ si è parlato di “Uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope. Conseguenze fisiche, psicologiche e giuridiche”, un incontro al quale, oltre al dirigente del locale commissariato Aurelio Metelli, hanno preso parte il sostituto procuratore della Repubblica di Cassino Flavio Ricci, la psicologa del Serd di Formia Daniela Cesarale, il tossicologo del Serd di Formia Osman Coletta e il medico legale anatomopatologo Gabriele Margiotta.

Venerdì 20 gennaio presso l’istituto tecnico per ragionieri ‘Filangieri’ e successivamente presso l’istituto tecnico per geometri ‘Tallini’ è stato invece affrontato il tema del cyberbullismo con gli interventi del dirigente Metelli, di Erica Stravato, in rappresentanza del Garante dell’Infanzia e adolescenza della Regione Lazio e di Salvatore Madera, sovrintendente della Polizia postale di Latina.

Alle iniziative hanno partecipato, oltre ai docenti degli istituti superiori menzionati, circa 500 studenti.