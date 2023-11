Si imbarca per Ponza con sei involucri di cocaina

Si stava imbarcando, dal porto di Formia, verso le isole pontine, ma è stato fermato e controllato dai carabinieri e trovato in possesso di stupefacenti. I carabinieri del Norm della compagnia di Formia, all'esito di mirati servizi di controllo per contrastare il fenomeno dello spaccio, hanno arrestato in flagranza un romano di 50 anni per detenzione e spaccio di droga.

I militari, nell'ambito dei consueti controlli predisposti nei confronti dei passeggeri che imbarcano dal porto di Formia verso Ponza e Ventotene, hanno notato che l'uomo era molto agitato e hanno quindi deciso di procedere a una verifica più approfondita. L’intuito dei carabinieri ha consentito di scoprire che chi stava per salire a bordo del traghetto per Ponza nascondeva all’interno del proprio zainetto 6 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 30 grammi. La droga era probabilmente destinata ai consumatori dell'isola e avrebbe fruttato alcune migliaia di euro. Su disposizione dell’autorità giudiziaria di Cassino, il 50enne è stato arrestato e trasferito nella casa circondariale di Cassino in attesa dell'interrogatorio.