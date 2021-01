Positiva al covid da Formia tenta di raggiungere la provincia di Frosinone: fermata e multata

Pur sapendo di essere positiva al covid, dalla provincia di Latina, da Formia per la precisione, ha cercando di raggiungere il comune di San Giorgio a Liri, in provincia di Frosinone, in piena notte. La notizia è stata riportata da Frosinone Today.

La donna è stata fermata in auto dai carabinieri del Norm durante un servizio di controllo del territorio predisposto dopo le 22 proprio per verificare il rispetto del coprifuoco. I due sono stati sanzionati per aver violato la normativa di contenimento della diffusione del covid e per aver violato il divieto di spostamento dopo le nelle ore notturne.