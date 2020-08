Lotta allo spaccio di stupefacenti, siglato il Protocollo ‘Scuole Sicure 2020-2021'

E’ stato sottoscritto questa mattina in Prefettura tra Prefetto e Comune di Formia il Protocollo ‘Scuole Sicure 2020-2021’ sulla prevenzione e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici.

L’atto è stato siglato nell’ambito la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la sicurezza Pubblica, nel corso della quale è stata prevista anche l'intensificazione delle misure di vigilanza e sicurezza nelle località turistiche del litorale pontino in vista del Ferragosto. Si tratta del primo atto di collaborazione istituzionale del nuovo Prefetto Maurizio Falco – insediatosi la scorsa settimana - a testimonianza dell'attenzione rivolta alla crescita dei giovani studenti in un contesto di legalità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il finanziamento destinato all'attuazione di questo progetto, che verrà erogato dal Ministero dell'Interno, sarà impiegato sia per una più efficace vigilanza dei plessi scolastici che per una formazione mirata del personale della Polizia Locale.