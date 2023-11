Rapina e picchia la ex, viola il divieto di avvicinamento ed evade dai domiciliari: questa volta finisce in carcere

E' stato arrestato nei pressi della stazione ferroviaria di Formia e questa volta è finito in carcere. Si tratta di un 29enne del posto, già gravato da precedenti di polizia, appena rientrato dalla Campania in treno. Il provvedimento scaturisce dall'inasprimento delle disposizioni per il contrasto alla violanza sulle donne.

Lo scorso 18 ottobre infatti l'uomo si era reso responsabile di una rapina ai danni della sua ex compagna, una donna formiana di 35 anni. Si era introdotto nella sua abitazione, l'aveva colpita con calci e pugni e poi le aveva portato via un televisore. La vittima, per i colpi ricevuti, aveva dovuto fare ricorso alle cure dell'ospedale. Le immediate indagini dei carabinieri avevano permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di arrestare il giovane in flagranza di reato, disponendo la misura del divieto di avvicinamento e ai luoghi frequentati dalla parte offesa, con tanto di applicazione del braccialetto anti stalking.

Una misura che tuttavia non è bastata a tenerlo a freno, tanto che il 10 novembre era stato di nuovo arrestato dai carabinieri, bloccato ancora nelle vicinanze dell'abitazione della ex, in palese violazioni delle prescrizioni che gli erano state imposte. A quel punto l'autorità giudiziaria ha disposto la misura cautelare personale degli arresti domiciliari, sistematicamente di nuovo violata il 22 novembre, quando il 29enne si è allontanato da Formia. Dopo un'articolata attività di indagine è stato poi rintracciato e fermato sulla strada poco lontano dalla stazione ferroviaria. In considerazione del suo profilo criminale e della continuità delle inadempienze segnalate, la misura a suo carico è stata aggravata con il trasferimento nel carcere di Cassino.