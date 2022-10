Entra in un negozio per rubare e picchia il commesso che cerca di bloccarlo

Rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Con queste accuse è stato arrestato a Formia, dai carabinieri del Norm sezione radiomobile, un uomo di 48 anni della provincia di Roma per aver aggredito il dipendente di un esercizio commerciale. Secondo la ricostruzione dei militari l'uomo era entrato all'interno di un negozio di casalinghi e ha preso della merce dagli scaffali con l'intento di andare via dal negozio senza pagare il dovuto.

Il suo gesto non è però sfuggito al commesso, che è intervenuto per cercare di bloccare il ladro ma è stato picchiato. I carabinieri, dopo aver ricevuto la segnalazione, hanno raggiunto l'esercizio e fermato il malvivente che ha opposto un'energica resistenza tentando di divincolarsi e fuggire. La vittima dell'aggressione ha subito lesioni giudicate guaribili in 10 giorni, mentre il 48enne, sottoposto agli arresti, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma in attesa dell'udienza di convalida.