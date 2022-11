'Mafie nel Lazio', la presentazione del dossier nel sud pontino

Una scelta altamente simbolica quella di presentare il VI e VII rapporto ‘Mafie nel Lazio’ a Formia. Lo ha deciso l’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione che lunedì sarà nella città del Golfo.

"Il territorio del basso Lazio – spiega il presidente dell’Osserrvatorio Giampiero Cioffredi - è stato oggetto di una espansione via via sempre più profonda e ramificata di clan camorristici e di cosche di 'ndrangheta, la cui presenza si è con il tempo estesa e strutturata, fino a determinare la compresenza su quel territorio di gruppi criminali, la cui attività, fortemente caratterizzata dal metodo mafioso, ne ha segnato profondamente il tessuto economico, sociale e politico. Nel Rapporto che presentiamo si conferma che il territorio di Latina e del sud pontino continua ad essere crocevia di una plurima presenza criminale costituita sia da proiezioni delle mafie tradizionali sia da criminalità organizzata autoctona. Quella di Formia – conclude - Sarà anche l’occasione per esprimere il nostro sostegno alla Prefettura, alle forze di polizia e alla magistratura per la robusta azione quotidiana per la sicurezza e la libertà dei cittadini"

La presentazione è in programma a partire dalle 10 presso la sala San Probo-Parrocchia Sant’Erasmo. Interverranno monsignor Luigi Vari, Arcivescovo di Gaeta, il Prefetto Maurizio Falco, Maria Cristina Palaia, sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia, don Francesco Fiorillo, referente di Libera Sud Pontino, don Alfredo Micalusi, parroco di Sant’Erasmo e Gianpiero Cioffredi, Presidente dell’Osservatorio per la sicurezza e la legalità del Lazio.