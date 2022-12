Maltempo, auto precipita in un canalone: recuperata da un'autogru dei vigili del fuoco

Nella mattinata di oggi, 21 dicembre, il personale operativo dei vigili del fuoco del comando di Latina è intervenuto nel comune di Formia per il recupero di un'auto uscita fuori strada e caduta.

In località Santa Maria La Noce è intervenuta la squadra territoriale di Gaeta con il supporto di un'autogru, che ha provveduto al recupero della vettura, capovolta in una zona particolarmente impervia. Il veicolo era finito in un canalone in seguito all'ondata di maltempo che ha colpito la città di Formia circa un mese fa. Sul posto anche le pattuglie della polizia locale di Formia.