Formia, reperto di epoca romana rinvenuto al porticciolo di Caposele

Reperto di epoca romana rinvenuto a Formia dalla Guardia Costiera che ha ricevuto nelle scorso ore l’attesa conferma della Soprintendenza archeologica di Roma del valore storico del ritrovamento.

Il 15 gennaio scorso, infatti, la Guardia Costiera di Formia ha ricevuto la segnalazione di un operatore portuale circa la presenza di una lapide in marmo, presumibilmente di interesse storico, sulla scogliera interna del porticciolo di Caposele. I militari, giunti sul posto, hanno accertato effettivamente la presenza del manufatto e hanno informato la competente Soprintendenza archeologica che, dopo aver visionato alcuni fotogrammi, ha ipotizzato da subito il grande rilievo storico del reperto, riconducibile ad epoca romana.

I militari, come da indicazioni fornite dagli archeologi, hanno così provveduto nella mattinata seguente, con l’ausilio del sommozzatore in servizio locale Salvatore Gonzales, al recupero del reperto per la successiva custodia presso la sede della Guardia Costiera di Formia. La Soprintendenza, a seguito di successivi approfondimenti, ha precisato con una nota che il reperto ritrovato è riconducibile ad un elemento lapideo di epoca romana, riconoscendo ancora le modanature della porzione terminale del cippo di marmo. Purtroppo l’eccessivo stato di dilavamento del reperto, dovuto alla lunga permanenza in mare, non ha reso possibile l’identificazione di eventuali incisioni.

La mareggiata abbattutasi sul litorale alla fine di dicembre ha così permesso il ritrovamento del reperto, che aggiunge “un piccolo tassello - commentano dalla Guardia Costiera - per la conoscenza delle vicende storiche del territorio formiano, e per questo motivo, potrebbe in futuro essere affidato alla amministrazione comunale, a beneficio di tutti”.