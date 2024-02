Scomparso da Formia: proseguono da tre giorni le ricerche di Gianni Filosa

Proseguono ininterrottamente da tre giorni le ricerche di un 54enne scomparso da Formia, Gianni Folosa. L'uomo si è allontanato il 15 febbraio dalla sua abitazione nella frazione di Trivio e la sua scomparsa è stata immediatamente segnalata dai famigliari. Dopo la denuncia, la prefettura di Latina ha prontamente attivato un piano di ricerca e il personale dei vigili del fuoco di Latina ha messo in campo il personale specializzato Tas - Topografia applicata al soccorso, con una unità del comando locale nella piazza centrale di Trivio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le aree battute dai vigili del fuoco si sono concentrate proprio nelle località di Trivio e di Campese, prevalentemente nelle zone impervie e boschive, a ridosso dell'abitato. Per le operazioni di ricerca il personale, con il supporto dei volontari della protezione civile, si è avvalso di alcune componenti specialistiche del Corpo nazionale come le unità cinofile, Sapr (Sistema aeromobile pilotaggio remoto-droni) e di un elicottero con il quale si è ispezionata, nella giornata di ieri, tutta la costa dal Garigliano fino a Sperlonga, con maggiore attenzione nei tratti scoglieri. Le ricerche continuano anche oggi, domenica 18 febbraio, e sono tuttora in corso.

Ora un nuovo appello per il ritrovamento è stato lanciato dai vigili del fuoco. Gianni Filosa è alto 1,75 metri, ha la carnagione olivastra e una stempiatura e al momento della scomparsa indossava un giaccone di colore blu scuro con un ricamo dietro al collo, un pantalone nero con bretelle nere, maglia grigia e berretto di colore beige. Per eventuali segnalazioni di avvistamento è necessario chiamare la polizia, i carabinieri o i vigili del fuoco attraverso il numero unico per le emergenze 112.