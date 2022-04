Scappano in treno dopo la scuola: due adolescenti ritrovate a Formia

Sono uscite da scuola come ogni giorno ma poi hanno preso un treno e sono scappate in direzione Formia. Proprio in provincia di Latina sono state ritrovate due amiche di 14 anni, una delle quali originaria della provincia di Padova.

La momentanea sparizione, come riporta Padova Oggi, risale a lunedì: le due adolescenti dopo le lezioni a scuola nella provincia di Verona hanno raggiunto la stazione e hanno deciso di prendere un treno direzione Lazio. Le famiglie delle due ragazzine hanno allertato subito i carabinieri di Legnago, che hanno avviato le ricerche partendo dall'analisi delle celle telefoniche. La svolta è arrivata solo la mattina successiva: le due amiche sono state infatti rintracciate dalla polizia ferroviaria alla stazione di Formia e i familiari sono stati avvisati del loro ritrovamento. Restano ancora da accertare le motivazioni della fuga.