Rissa tra giovanissimi la sera di Halloween: due minori feriti, un 19enne denunciato

E' finita con una denuncia a piede libero di un 19enne la rissa avvenuta a Formia durante la serata di Halloween, il 31 ottobre scorso. Il reato è quello di lesioni nei confronti di un minorenne. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di polizia di Formia, durante la serata, in piazza Aldo Moro, un minorenne, accompagnato da alcuni amici, è stato preso di mira da un coetaneo che gli ha lanciato della farina. Il ragazzo però ha reagito scaraventando a terra il responsabile e bloccandolo con un ginocchio in faccia. Poi lo ha lasciato andare allontanandosi con gli amici. A quel punto lo stesso ragazzino è stato preso di mira di nuovo con il lancio di due uova, che tuttavia non lo hanno colpito.

Il giovane ha reagito afferrando da terra un pezzo di marmo e facendo il gesto di lanciarlo contro il responsabile. Vista la reazione del ragazzo, il rivale si è interposto a protezione degli amici più giovani e ha colpito il minore al volto con un pugno, facendolo cadere a terra. In soccorso di quest'ultimo è intervenuto un amico, anche lui spintonato e lievemente ferito. Tutte le persone presenti in piazza in quel momento si sono adoperate per separare i due gruppi e dividere i giovani, mentre il personale di polizia ha avviato immediati accertamenti.

I due minori feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Dono Svizzero, dove sono stati dimessi rispettivamente con una prognosi di 25 e di 5 giorni. Nell’immediatezza una teste ha riconosciuto uno dei giovani che era fuggito dal luogo e ha forntip al personale del commissariato i primi elementi per rintracciare il gruppo del maggiorenne che aveva sferrato il pugno. Attraverso ulteriori riscontri e accertamenti i primi giovani sono stati rintracciati nelle rispettive abitazioni ed è stato possibile così arrivare al responsabile dell'aggressione, rintracciato durante la notte e raggiunto dalla polizia in un quartiere periferico di Formia, e l’altro minorenne intervenuto a sua difesa.