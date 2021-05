Rissa in Largo Paone a Formia: cinque persone identificate e denunciate dai carabinieri

Cinque persone sono state denunciate a Formia per rissa. L'aggressione è avvenuta il 2 maggio in Largo Paone ed era terminata con l'arrivo delle pattuglie dell'Arma allertate dai passanti e la fuga di tutti.

.I carabinieri della stazione locale, in seguito a una specifica attività di indagine, sono riusciti ad identificare alcuni dei partecipanti. Per loro sarà inoltrata la richiesta di Daspo urbano. Le indagini sono ancora in corso per cercare di individuare altre persone coinvolte.