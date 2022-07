Motore in avaria: imbarcazione soccorsa in mare da polizia e guardia costiera

La questura di Latina e il comando capitaneria di porto di Gaeta hanno intensificato in questi giorni i controlli lungo il litorale di Scauri e Formia, con servizi di vigilanza in mare finalizzati a garantire il corretto traffico marittimo attraverso l'utilizzo di due moto d'acqua della polizia di Stato e di una motovedetta dell'ufficio locale marittimo di Formia.

Il monitoraggio ha consentito di controllare 14 unità da diporto, due moto d'acqua e uno stabilimento balneare, per verificare il rispetto delle norme di sicurezza da parte dei titolari delle imbarcazioni e del concessionario della spiaggia attrezzata. Le unità marittime hanno anche prestato soccorso a un natante rimasto in avaria in mare con il motore fuori uso. che stava scarrocciando nella zona di balneazione, creando pericolo per i bagnati. Si è reso necessario quindi mettere l’imbarcazione in sicurezza e trainarla fino al porto di Scauri.