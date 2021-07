Perde l'orientamento nel bosco: giovane aiutato dai carabinieri

Aveva perso l'orientamento mentre camminava in un'area di bosco del parco di Gianola a Formia. Un cittadino cinese di 20 anni, residente in provincia di Caserta, ha allertato i carabinieri spiegando di non riuscire più a trovare la via del ritorno e di avere difficoltà nel camminare.

Il ragazzo si trovava in forte stato di agitazione e la sala operativa del 112 ha cercato di calmarlo e di acquisire tutte le informazioni necessarie per localizzarlo. I militari sono poi riusciti ad individuare la sua posizione attraverso il telefono e hanno chiesto l'ausilio dei vigili del fuoco del distaccametno di Gaeta, degli operatori del 118 e del Soccorso alpino di Cassino. Dopo due ore di ricerche il giovane è stato rintracciato e messo in salvo.