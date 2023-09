Nuovo sopralluogo nel covo bunker di Bardellino: la scientifica a caccia di tracce

Sopralluogo ieri, 7 settembre, al civico 7 di via dei Pini, a Formia. Nel mirino la casa che era stata abitata dal boss Antonio Bardellino, in particolare il covo scoperto dagli investigatori nel corso del blitz congiunto di polizia e carabinieri dello scorso luglio, disposto dalla Dda di Roma e Napoli. Gli esperti della polizia scientifica di Roma e i Ros dei carabinieri, la squadra mobile di Latina e i militri del nucleo investigativo, sono tornati nell'appartamento al Villaggio del Sole di Formia alla ricerca di possibili tracce lasciate nel bunker, che gli investigatori sospettano sia stato utilizzato proprio dal boss della camorra, ufficialmente morto in Brasile nel 1988.

Il primo blitz di luglio era stato organizzato nell'ambito delle indagini sull'agguato a Gustavo Bardellino, nipote del boss, raggiunto e ferito da alcuni proiettili esplosi a febbraio del 2022 in una concessionaria di Formia. Da allora le investigazioni sono andate avanti e hanno portato a una raffica di perquisizioni in diverse zone del sud pontino, che hanno portato a scoprire il bunker segreto. Il covo era sotto al pavimento: un piccolo vano sotterraneo a cui si accedeva attraverso una botola e una piccola scala. Uno spazio angusto, appena un metro per un metro e 20, con una panca e una lampadina. Un luogo che sembrava a tutti gli effetti un nascondiglio segreto.

L'ulteriore sopralluogo di ieri rientra nell'ambito delle indagini sulla nuova riorganizzazione del clan e sugli affari delle nuove leve, probabilmente intrecciate con l'attività investigativa dell'agguato a Gustavo Bardellino. Ma le piste seguite dagli investigatori sembrano gettare una nuova luca anche sulla questione legata alla morte del boss, con nuove ombre e nuovi dubbi. L'abitazione di Formia perquisita ieri risulta essere di proprietà di un uomo indagato per favoreggiamento e considerato vicino alla famiglia Bardellino.