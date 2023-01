Pregiudicato per spaccio: scatta la misura della sorveglianza speciale

Misura della sorveglianza speciale per due anni a carico di un 50enne di Formia, già gravato da precedenti penali e di polizia e attualmente detenuto. La misura, che impone anche l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, è stata emessa dal tribunale di Roma, sezione specializzata Misure di prevenzione

Il provvedimento era stato richiesto dal questore di Latina Raffaele Gargiulo nell'ambito di un'attività di monitoraggio e prevenzione dei reati legati allo spaccio di stupefacenti e contro il patrimonio. Il destinatario infatti è un soggetto già ben noto agli archivi delle forze dell'ordine, con una propensione criminale evidenziata fin dalla giovane età nell'ambito dello spaccio di droga. Sebbene poi fosse già stato colpito da un avviso orale, con divieto di detenere qualsiasi apparecchio di comunicazione, il 50enne non ha mai modificato negli anni la sua condotta. Il nuovo provvedimento prevede l'obbligo di non rincasare più tardi delle 21.30 e di non uscire di casa prima delle 6.30