Spaccio di droga, 50enne arrestato dalla polizia: sconterà la pena ai domiciliari

Sconterà la pena ai domiciliari un uomo di 50 anni di Formia che nel 2018 era finito in manette per spaccio. Il 50enne ieri si è visto eseguire dagli agenti del locale Commissariato il provvedimento di esecuzione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Cassino lo scorso 11 febbraio

La pena della reclusione da espiare è di mesi 4 e giorni 15 ai domiciliare in considerazione dell’ordinanza del Tribunale Sorveglianza di Roma del 27 gennaio, che ha concesso al condannato la misura alternativa.

Il provvedimento scaturisce dall’indagine svolta dagli agenti del Commissariato di Formia nel 2018, quando il 50enne, sorpreso in possesso di sostanza stupefacente destinata allo spaccio, è stato arrestato in flagranza di reato.