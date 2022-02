Spari a Formia, ferito Gustavo Bardellino

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 15 febbraio, a Formia dove sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco.

Da quanto si apprende tutto è accaduto lungo via Ponteritto, una traversa dell'Appia, nei pressi di una concessionaria di auto. Ancora poche le informazioni a disposizione, ma da quanto emerso un uomo di 42 anni, Gustavo Bardellino, nipote del fondatore del clan dei Casalesi, è rimasto ferito.

Scattato l’allarme, intorno alle 19, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso e trasferito l'uomo in ospedale dove è stato operato, da quanto si apprende non è in pericolo di vita. In via Ponteritto sono arrivati anche i carabinieri che ora indagano per fare piena luce su quanto accaduto e su chi ha esploso, e perché, i colpi.