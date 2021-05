Spiagge e fondali puliti: 100 chili di rifiuti raccolti sui fondali del porticciolo di Caposele a Formia

L'iniziativa di Legambiente: al lavoro squadre di sub e volontari delle associazioni per ripulire acque e scogliere

Più di cento chilogrammi di piccoli rifiuti di ogni genere sono stati rimossi ieri, domenica 23 maggio, da una squadra di dieci subacquei muniti di autorespiratori che si sono immersi sul fondale del porticciolo di Caposele a Formia in occasione dell'iniziativa internazionale Spiagge e Fondali Puliti di Legambiente. Altrettanti sono stati recuperati tra le scogliere dai volontari delle associazioni coinvolte.

A coordinare le varie fasi dell'operazione di pulizia è stata la Capitaneria di porto ufficio locale di Formia che con il comandante Michele Danza ha provveduto a disciplinare e sorvegliare le attività per garantire la sicurezza dei subacquei e delle numerose imbarcazioni a vela della Lega Navale Italiana che hanno partecipato facendo ingresso in rada. "Per questa edizione - dice Dino Zonfrillo, presidente del circolo Sud Pontino di Legambiente - abbiamo scelto il porticciolo di Caposele per la stretta vicinanza con la spiaggia di Vindicio dove si sono registrati fenomeni di inquinamento dovuti allo sversamento di dischetti utilizzati nei depuratori e finiti in mare per un malfunzionamento. Infatti tra i tanti rifiuti raccolti sono stati rinvenuti anche questi dispositivi di plastica". "Sul fondale del porto i nostri subacquei hanno trovato di tutto - aggiunge Pasquale De Luca, capo istruttore dell'associazione Vivere Il Mare - bambole di plastica, orsacchiotti di peluche, ciabatte, reti abbandonate. Un campionario infinito di oggetti che terminato il loro ciclo di utilizzo invece di finire nella differenziata è finito in mare".

"E' necessario promuovere iniziative di questo tipo - ha precisato Emilio Civita della Lega Navale di Formia che ha partecipato con la squadra al completo delle imbarcazioni classe Optimist che si è aggiudicata di recente primati in campo nazionale - per richiamare l'attenzione sulle emergenze ambientali"

Dello stesso parere anche i responsabili delle altre associazioni, Circolo Nautico Caposele ,Vela Viva e il responsabile del Progetto Policoro dell'Arcidiocesi di Gaeta Alessandro Scarpellino. Soddisfazione per il buon esito della manifestazione è stata espressa da Ciro Ballone dell'Istituto Tallini che ha partecipato con un gruppo di studenti, dal presidente del Parco regionale Riviera di Ulisse Carmela Cassetta e di Assonautica provincia di Latina Gianni Gargano che hanno preso parte all'iniziativa. Lo sponsor dell'iniziativa è stato Sammontana.