Tentano il colpo al Todis puntando alla cassaforte: banda messa in fuga dai carabinieri

Tentano il colpo ai danni di un supermercato ma vengono messi in fuga dai carabinieri. E' accaduto a Formia nella tarda serata di ieri, 15 novembre. Una banda composta da cinque uomini, tutti con il volto travisato da un passamontagna, si è introdotta all'interno del Todis lungo la via Appia. Una volta all'interno i cinque malviventi hanno localizzato e portato via la cassaforte, tentando di aprire sul retro del supermercato. Proprio in quel momento però sono stati messi in fuga dall'arrivo di una pattuglia dei carabinieri allertata dalla centrale operativa.

All'arrivo dei militari la banda però si era già dileguata e le ricerche scattate in tutta la zona nel corso della notte hanno dato esito negativo. La cassaforte però è stata recuperata e restituita al titolare dell'esercizio commerciale completamente integra. Ora sono in corso indagini serrate per identificare i componenti del gruppo.