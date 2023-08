Nessun tentato rapimento della bambina: ecco cosa è successo a Formia

Qualche giorno fa la denuncia alla polizia per tentato rapimento di una bambina. Siamo a Formia, nel quartiere San Pietro, dove immediatamente si diffonde allarme fra i residenti, complici anche i social. A presentare la denuncia era stato il padre di una bambina di 6 anni, raccontando che la figlia, mentre si recava a casa del nonno, a qualche decina di metri di distanza percorrendo il marciapiede, era stata avvicinata da un uomo di colore che, dopo averla presa per un braccio aveva cercato di condurla verso una macchina vicina con due uomini a bordo. Sempre secondo la versione fornita al commissariato di polizia dal genitore della piccola, a scongiurare il presunto rapimento era stata una donna, che aveva notato la scena ed era intervenuta per dare aiuto alla bambina e, fingendo che fosse sua nipote, l'aveva presa con sé riuscendo a far allontanare il malintenzionato.

Raccolta la denuncia del padre, gli agenti di polizia hanno avviato accertamenti immediati per capire cosa fosse successo. Con questo scopo hanno dunque ascoltato altre persone, compresa la donna che aveva soccorso la piccola, e hanno poi acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali presenti in zona. La dinamica dei fatti era apparsa subito molto lacunosa, ma intanto la notizia del tentato rapimento cominciava a circolare con insistenza nella popolazione.

Ora dunque è lo stesso commissariato di polizia a fornire un quadro più chiaro dell'accaduto. Dai filmati acquisiti gli agenti hanno individuato la vettura descritta dalla donna, che si era fermata nei pressi di un tabacchi. Le stesse telecamere avevano ripreso uno dei tre uomini che camminava a piedi mentre l'auto riprendeva lentamente la marcia prima di allontanarsi. Dalla targa è stato possibile identificare l'intestatario. Intanto proprio nella giornata di ieri nel negozio del nonno della bambina si è presentato, per chiarire la vicenda, un cittadino straniero, immediatamente riconosciuto come uno dei soggetti individuati con i riscontri fotografici. L'uomo ha raccontato di essere stato lui a prendere la bambina per un braccio, rimproverandola perché la piccola aveva offeso lui e altri suoi connazionali, facendo linguagge e mostrando il dito medio. Non aveva però assolutamente intenzione di rapirla. L'uomo è stato quindi convocato in commissariato insieme agli altri connazionali coinvolti e a riscontro dell'attività gli agenti hanno raccolto ulteriori testimonianze, come quella di un passante che aveva assistito alla scena e aveva sentito la bambina affermare di aver chiesto scusa.

Gli stessi genitori successivamente hanno poi ammesso che la piccola aveva poi raccontato di aver chiamato i giovani "neri", negando però di aver fatto loro linguacce e dito medio. In conclusione degli accertamenti, l'allarme è stato ridimensionato e i tre ragazzi di colore, tutti stabilmente residenti a Formia e conosciuti nel quartiere San Pietro dove sono avvenuti i fatti, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per violenza privata e non per tentato sequestro di persona.