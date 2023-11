Minaccia di togliersi la vita buttandosi dal balcone: donna salvata dai carabinieri

Era decisa a lanciarsi dal balcone del suo appartamento e aveva già scavalcato la ringhiera con una gamba. Una donna di 43 anni è stata salvata dal tempestivo intervento dei carabinieri, allertati dal padre della donna. E' accaduto nel comune di Formia.

La donna era in preda a uno stato depressivo e in stato di alterazione a causa dell'abuso di sostanze alcoliche. I militari del Norm sono riusciti a bloccarla afferrandola per le braccia, scongiurando il peggio. Poco dopo la 43enne è stata affidata alle cure del personale sanitario che l'ha trasportata all'ospedale Dono Svizzero.