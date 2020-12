Formia, tre sanitari di una clinica denunciati per omicidio colposo

Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della Stazione di Formia in seguito alla morte di una donna avvenuta in seguito ad un intervento chirurgico. Tre sanitari della clinica privata “Casa del Sole” sono stati denunciati in stato di libertà per omicidio colposo.

Come riferiscono dal comando provinciale dei carabinieri, i tre sanitari lo scorso 9 dicembre sono stati denunciati dal marito della signora deceduta dopo un aggravamento a seguito di un intervento chirurgico avvenuto il 12 novembre nella stessa struttura.

La salma è stata trasportata presso l’ospedale Santa Scolastica di Cassino; elementi utili alle indagini arriveranno dall’esame autoptico eseguito sul corpo della donna. La documentazione sanitaria è stata sottoposta a sequestro come disposto dalla competente autorità Giudiziaria.